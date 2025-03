Haus Sonneneck unter Wasser – Anfang Januar erlebten die Bewohner und Mitarbeiter der erst im November 2024 in Anhausen eröffneten Wohnpflegegemeinschaft einen Schock. Rebecca Markert, Geschäftsführerin der evangelischen Sozialstation Straßenhaus, dem Träger von Haus Sonneneck, erinnert sich an diesen schwarzen Tag für die neue Einrichtung. „Eine Kollegin hat gesehen, dass im Heizungsraum Wasser drinsteht. Im Flur haben sich die Fußleisten gelöst, und die Toilette hat gestunken“, berichtet Markert. Die Abwassersammelgrube mit einem Volumen von 3500 Litern war übergelaufen. Eine lose Manschette an einem Rohr war laut Markert die Ursache des Wasserschadens. Alle Räume der siebenköpfigen Wohnpflegegemeinschaft sind betroffen: Wände und Böden sind nass. „Wir haben zwar keinen Fäkalkeim, aber Schimmelpilz“, so Markert. Sie zeigt in einem Zimmer, wie sich der schwarze Schimmel durch die weiße Tapete drückt. Über die Schadenshöhe kann Markert noch keine Auskunft geben. „Alle Böden müssen rausgestemmt werden. Die Wände werden bis zur Hälfte abgeschnitten. Die ganze Dämmung kommt heraus. Türrahmen und sanitäre Anlagen müssen ebenfalls raus. Dann beginnt der Wiederaufbau“, berichtet die Geschäftsführerin. Die Gebäudeversicherung will den Wasserschaden regulieren.

„Für die Bewohner ist es schlimm.“

Rebecca Markert, Geschäftsführerin der evangelischen Sozialstation Straßenhaus

Um die Gesundheit der sieben Bewohner der Wohnpflegegemeinschaft nicht zu gefährden, müssen nun alle wieder ausziehen. Ihr Umzug ins leer stehende alte Pfarrhaus, das die evangelische Kirchengemeinde Anhausen zur Verfügung stellt, ist für Ende März geplant. „Für die Bewohner ist es schlimm. Einer von ihnen ist erst im Januar eingezogen, hat seine Umzugskartons ausgepackt und muss sie nun wieder vollpacken. Er zieht in unsere Wohnpflegegemeinschaft nach Rengsdorf“, sagt Markert. Die meisten Bewohner würden die Situation mit Fassung tragen. „Die Angehörigen waren natürlich anfangs in Sorge, wo ihre Eltern oder Großeltern nun hinmüssen. Mittlerweile herrscht Erleichterung wegen des Ausweichobjekts in der Nähe.“

i Die Bewohner der Wohnpflegegemeinschaft Haus Sonneneck ziehen Ende März in das leer stehende alte Pfarrhaus der evangelischen Kirchengemeinde Anhausen. Daniel Dresen

Die Arbeiten in Haus Sonneneck dauern voraussichtlich sechs bis neun Monate. „Wir wären froh, wenn wir Weihnachten wieder hier drin wären“, so Markert. Das alte Pfarrhaus wird derweil für seine neuen Gäste hergerichtet: Zimmer werden gestrichen und Rauchmelder installiert. Das Haus verfügt über sieben Schlafzimmer, eine große Wohnküche und drei Badezimmer. Das Mobiliar aus Haus Sonneneck wird – abgesehen von der Küche – herüber in die Mittelstraße transportiert. Beim Umzug packt die Freiwillige Feuerwehr mit an. Bei der Eingewöhnung helfen den Pflegebedürftigen die Mitarbeiter der Wohnpflegegemeinschaft.

„Durch den Wasserschaden ist eine Unruhe im Ort entstanden. Gerüchte wurden gestreut: ‚Die nehmen gar keinen mehr auf!‘ Dabei läuft die Tagespflege ganz normal weiter.“

Rebecca Markert, Geschäftsführerin der evangelischen Sozialstation Straßenhaus

Neben dem organisatorischen Aufwand wegen des Wasserschadens befürchtet die evangelische Sozialstation Straßenhaus auch finanzielle Einbußen, da sie nicht wie einkalkuliert in der Übergangslösung zwölf Betreuungsplätze anbieten kann. Der Bau von Haus Sonneneck an der Neuwieder Straße hat rund 4 Millionen Euro gekostet. Unterstützung erfahre der Träger von der Ortsgemeinde Anhausen und der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach. Das Tagespflegeangebot im oberen Stockwerk von Haus Sonneneck ist durch den Wasserschaden nicht in Mitleidenschaft gezogen worden und kann auch während der Sanierungsarbeiten im Untergeschoss weiter in Anspruch genommen werden. Rund sechs Pflegebedürftige täglich zählt die evangelische Sozialstation Straßenhaus in Anhausen – für bis zu 18 Personen gebe es Kapazitäten. „Durch den Wasserschaden ist eine Unruhe im Ort entstanden. Gerüchte wurden gestreut: ‚Die nehmen gar keinen mehr auf!‘ Dabei läuft die Tagespflege ganz normal weiter“, beruhigt Markert.

„Jeder hat das Bedürfnis zu helfen. Es ist zwar keiner der Bewohner oder Mitarbeiter verletzt worden, doch für die alten Leute ist es eine Belastung.“

Heinz-Otto Zantop, Ortsbürgermeister von Anhausen

Anhausens Ortsbürgermeister Heinz-Otto Zantop kann hinsichtlich des Neubaus aus dem Jahr 2023 nicht nachvollziehen, warum bei der Abwassersammelgrube keine Sicherheitsmaßnahme eingebaut worden war, die ein Überlaufen verhindert oder rechtzeitig davor gewarnt hätte. Der Ortschef sichert Haus Sonneneck die größtmögliche Unterstützung in dieser schwierigen Lage zu. „Jeder hat das Bedürfnis zu helfen. Es ist zwar keiner der Bewohner oder Mitarbeiter verletzt worden, doch für die alten Leute ist es eine Belastung“, sagt Zantop. Die Einrichtung sei sehr „wertvoll“ für Anhausen. „Alle Mitarbeiterinnen sind mit Herzblut dabei. Es ist ein tolles Miteinander“, so Zantops Eindruck nach wenigen Monaten.