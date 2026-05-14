Schandfleck in Unkel Haus an der Frankfurter Straße vergammelt zusehends Sabine Nitsch 14.05.2026, 11:00 Uhr

i Die Frankfurter St. 42 ist zum Schandfelck verkommen. Sabine Nitsch

Die Frankfurter Straße 42 mitten in Unkel erhitzt seit Jahren die Gemüter. Jetzt preist ein Investor das Haus samt Grundstück für den Bau von elf Wohneinheiten an. Unkeler fragen sich, wie so etwas genehmigt werden konnte.

Das sogenannte „Mies-Haus“ in der Frankfurter Straße 42. in Unkel hat definitiv schon bessere Zeiten gesehen. Das um 1700 erbaute und verputzte Fachwerkhaus gehörte einst einem wohlhabenden Bürger. Anfang des 20. Jahrhunderts erwarb Carl Mies das Haus und betrieb dort eine Drogerie.







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