Nach Jagdunfall bei Dürrholz „Hassobjekt Jäger“ in den sozialen Medien Justin Buchinger 25.09.2026, 06:00 Uhr

i Die Kommentare in den sozialen Medien zum Jagdunfall bei Dürrholz zeigen eine polarisierte Debatte. (Symbolbild) Dominic Lipinski. picture alliance/dpa/PA Wire

Der Unfalltod eines Jägers in Dürrholz löst bei den Nutzern sozialer Medien nicht nur Mitgefühl aus. Jagdgegner veröffentlichen zu dem Fall teilweise geschmacklose bis hasserfüllte Kommentare. Wieso die Debatte über die Jagd so stark polarisiert.

Der tödliche Jagdunfall in Dürrholz hat die Menschen und die Jägerschaft in der Region sehr beschäftigt. Doch bei manchen Gegnern der Jagd und gerade in den sozialen Medien treffen solche Fälle nicht nur auf Mitgefühl. Kommentare reichen von „Hobbyjäger sind untragbar!







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