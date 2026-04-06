Convention in Bad Hönningen Harry-Potter-Fans stürmen erneut das Schloss Arenfels Creativ Picture 06.04.2026, 16:00 Uhr

i Vor einer Fotowand konnten sich Potter-Fans direkt nach Hogwarts teleportieren. Heinz-Werner Lamberz

Neville Longbottom und Percy Weasley in Bad Hönningen? Am Ostersamstag verwandelte sich das Schloss Arenfels zu einem Mekka für Harry-Potter-Fans aus ganz Deutschland. Es gab Workshops, Fotowände und mehrere bekannte Stars zum Anfassen.

Magie lag in der Luft rund ums Schloss Arenfels: Lange Schlangen bildeten sich bereits vor dem Einlass um 10 Uhr am vergangenen Ostersamstag. Für Harry-Potter-Fans ein unbedingtes Muss. Viele der Fans kamen in der Verkleidung des jeweiligen Idols und fanden ihre Bewunderung für das besondere Detail im Einzelnen.







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