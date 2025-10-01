Atelier in Niederbreitbach Hans Rams verwandelt Holz aus der Nordsee in Kunst Charley Burke 01.10.2025, 14:00 Uhr

i Künstler Hans Rams arbeitet mit verschiedenen Techniken und Materialien. Vor kurzem öffnete der Niederbreitbacher sein Atelier. Charley Burke

Der Niederbreitbacher Künstler gestaltet hauptsächlich sakrale Räume etwa in Klöstern. Seit er nicht mehr als Kunsterzieher am Wiedtal-Gymnasium in Neustadt arbeitet, hat er mehr Zeit, seiner inspirierenden Kreativität freien Lauf zu lassen.

Zum 33. Mal öffneten die Ateliers in Rheinland-Pfalz an den vergangenen zwei Wochenenden ihre Türen, um mit Interessierten und Kunstbegeisterten ins Gespräch zu kommen. Auch Hans Rams aus Niederbreitbach hieß Besucher in seinem Atelier willkommen.







