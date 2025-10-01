Der Niederbreitbacher Künstler gestaltet hauptsächlich sakrale Räume etwa in Klöstern. Seit er nicht mehr als Kunsterzieher am Wiedtal-Gymnasium in Neustadt arbeitet, hat er mehr Zeit, seiner inspirierenden Kreativität freien Lauf zu lassen.
Lesezeit 2 Minuten
Zum 33. Mal öffneten die Ateliers in Rheinland-Pfalz an den vergangenen zwei Wochenenden ihre Türen, um mit Interessierten und Kunstbegeisterten ins Gespräch zu kommen. Auch Hans Rams aus Niederbreitbach hieß Besucher in seinem Atelier willkommen.