Bekannter Comedian zu Besuch
Handwerker Peters bringt Linzer Stadthalle zum Beben
Handwerker Peters wurde durch seine Serie beim Radiosender RPR1. bekannt.
Handwerker Peters wurde durch seine Serie beim Radiosender RPR1. bekannt.
Heinz-Werner Lamberz

Während überall über Fachkräftemangel geklagt wird, konnte sich in Linz niemand über „Lachkräftemangel“ beschweren. Handwerker Peters zeigte den Gästen, wie man mit gesundem Menschenverstand und guter Laune die Schlaglöcher des Alltags glätten kann.

Lesezeit 1 Minute
Handwerker Peters, kurz HP, aus Nickenich in der Eifel, gewann den Contest „Neuer Comedy Star“ in Rheinland-Pfalz und das mit Fug und Recht. So sorgte er jetzt beim Auftritt in der Linzer Stadthalle für die „Absolute Zwergfell-Attacke“, sodass das Gelächter kein Ende fand und sich die Gäste vor Lachen der unaufhörlichen Argumente zum Thema „Handwerker, normal sollte das halten“ krümmten.
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