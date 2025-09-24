Interimslösung für Heimathaus Handwerker bereiten Bau mobiler Halle in Neuwied vor 24.09.2025, 06:00 Uhr

i Die Arbeiten zur mobilen Halle als Interimslösung für die Stadthalle Heimathaus haben nun begonnen. Eine Bodenplatte werde gebaut, erklärt der Sprecher der Stadtwerke Neuwied als Bauherrin. Maja Wagener

Nur wenige Tage nach dem angekündigten Baustart geht es jetzt auf dem bisher leeren Grundstück in der Museumstraße in Neuwied tatsächlich los. Hier soll die mobile Halle entstehen, die als Zwischenlösung für das Heimathaus geplant ist.

Es tut sich was auf dem noch leeren Grundstück in der Museumstraße in Neuwied. Dort, wo in wenigen Monaten die mobile Halle stehen soll, die als Zwischenlösung für die Stadthalle Heimathaus geplant ist, lagern Baumaterialien, Menschen vermessen die Fläche und Baufahrzeuge stehen in Stellung.







