Betrugsvorwurf der Behörde Handwerker aus Neuwied drohte die Abschiebung Rainer Claaßen 15.04.2026, 10:00 Uhr

i Wer erfolgreich an einem Integrationskurs teilgenommen hat, bekommt ein entsprechendes Zertifikat. Sven Hoppe. dpa

Wer nach Deutschland auswandert, hier sesshaft werden will, arbeitet und sich integriert, kann trotzdem auf Schwierigkeiten stoßen. Das zeigt der Fall eines Mannes aus Neuwied, der vor sieben Jahren aus dem ehemaligen Jugoslawien gekommen ist.

Das Thema Migration sorgt oft für Streit – und ist in vielen Hinsichten komplex. Das belegt ein Fall aus Neuwied: Es geht um einen Mann, der seit sieben Jahren in der Stadt lebt, durchgehend berufstätig war und nie negativ aufgefallen ist. Doch kürzlich lief er Gefahr, abgeschoben zu werden.







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