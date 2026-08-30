Wein, Musik und fröhliche Stimmung: Hammerstein verwandelt beim Weinfest das Rheinufer in ein buntes Festgelände voller Tradition und Vergnügen. Ein Wochenende, das Groß und Klein lockte.
Lesezeit 1 Minute
Wenn sich Weinköniginnen, Kommunalpolitiker und Freunde des guten Tropfens in Hammerstein versammeln, ist klar: Die Weinfest-Saison am Mittelrhein ist eröffnet. Auch diesmal hat der kleine Weinort gezeigt, dass man für ordentlich Stimmung keine Großstadt braucht – ein gut gefülltes Glas und nette Gesellschaft reichen völlig.