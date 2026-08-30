Gekrönte Gäste empfangen Hammersteiner Weinfest läutet Saison am Mittelrhein ein Jörg Niebergall 30.08.2026, 12:30 Uhr

i Gern kommen die gekrönten Häupter der Region nach Hammerstein, schließlich gehört der Termin längst zum Pflichtprogramm. Jörg Niebergall

Wein, Musik und fröhliche Stimmung: Hammerstein verwandelt beim Weinfest das Rheinufer in ein buntes Festgelände voller Tradition und Vergnügen. Ein Wochenende, das Groß und Klein lockte.

Wenn sich Weinköniginnen, Kommunalpolitiker und Freunde des guten Tropfens in Hammerstein versammeln, ist klar: Die Weinfest-Saison am Mittelrhein ist eröffnet. Auch diesmal hat der kleine Weinort gezeigt, dass man für ordentlich Stimmung keine Großstadt braucht – ein gut gefülltes Glas und nette Gesellschaft reichen völlig.







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