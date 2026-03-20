Baustellen machen es Autobesitzern in Bad Hönningen derzeit schwer, nach Feierabend eine Parkmöglichkeit auf der Straße zu finden. Der Anwohner Helmut Salz ärgert sich über ein monatelanges absolutes Halteverbot auf einem Abschnitt des Kapellenwegs.
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In den vergangenen Tagen glich Bad Hönningen zeitweise einer einzigen großen Halteverbotszone. Wegen der Sanierung der Straße „Am Paffelter“ gilt bereits seit Monaten in den Straßen „In der Sehl“ und in Teilen der Sprudelstraße ein absolutes Halteverbot, weil diese als Umleitungsstrecke dienen.