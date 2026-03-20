Beschwerde zum Kapellenweg Halteverbotswut in Bad Hönningen: Wohin mit den Autos? Daniel Dresen 20.03.2026, 18:30 Uhr

i Helmut Salz, Anwohner in Bad Hönningen, ärgert sich über ein fünfmonatiges absolutes Halteverbot auf einem Abschnitt des Kapellenwegs. Das Verbot gilt seit Anfang März bis Ende Juli, was er für übertrieben hält. Das Ordnungsamt der VG Bad Hönningen kündigt nun an, dass das absolute Halteverbot auf Werktage beschränkt werden soll. Daniel Dresen

Baustellen machen es Autobesitzern in Bad Hönningen derzeit schwer, nach Feierabend eine Parkmöglichkeit auf der Straße zu finden. Der Anwohner Helmut Salz ärgert sich über ein monatelanges absolutes Halteverbot auf einem Abschnitt des Kapellenwegs.

In den vergangenen Tagen glich Bad Hönningen zeitweise einer einzigen großen Halteverbotszone. Wegen der Sanierung der Straße „Am Paffelter“ gilt bereits seit Monaten in den Straßen „In der Sehl“ und in Teilen der Sprudelstraße ein absolutes Halteverbot, weil diese als Umleitungsstrecke dienen.







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