Streitfall Kapellenweg Halteverbot in Bad Hönningen: Bürger weiter unzufrieden Daniel Dresen 25.03.2026, 08:00 Uhr

i Helmut Salz, Anwohner in Bad Hönningen, kritisiert das fünfmonatige absolute Halteverbot auf einem Abschnitt des Kapellenwegs bis Ende Juli. Daniel Dresen

Das fünfmonatige absolute Halteverbot auf einem Abschnitt des Kapellenwegs in Bad Hönningen gilt seit Kurzem nur noch an Werktagen. Auf eine Beschwerde des Anwohners Helmut Salz hatte das Ordnungsamt reagiert. Doch dieser gibt keine Ruhe.

Öffentliche Parkflächen für Autos sind in Bad Hönningen aufgrund baustellenbedingter Halteverbotszonen seit einigen Monaten ein eher rares Gut. Neuesten Zündstoff liefert seit Anfang März ein absolutes Halteverbot auf einem circa 100 Meter langen Abschnitt des Kapellenwegs, das bis Ende Juli dauern soll.







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