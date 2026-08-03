Bis zu acht Veranstaltungen
Halloween 2026: Neuwied sucht neuen Horror-Schauplatz
Nach der Premiere im vergangenen Jahr soll die Neuwieder Horrornacht im Oktober wieder stattfinden.
Nach der Premiere im vergangenen Jahr soll die Neuwieder Horrornacht im Oktober wieder stattfinden.
Jörg Niebergall

Die Neuwieder Horrornacht soll im Oktober mit bis zu acht Veranstaltungen zurückkehren. Gesucht wird dafür nicht irgendeine Halle, sondern ein Ort mit Geschichte. 2025 verwandelte sich die leer stehende Drogerie Müller bereits zu einem Horrorhaus.

Lesezeit 2 Minuten
Neuwied als Hauptstadt des Schreckens: Im vergangenen Jahr haben der Escape-Room-Anbieter „66 Minuten – Theater Adventures“ und der Theaterverein „Chamäleon – Alles nur Theater“ bereits den früheren Drogeriemarkt Müller in Neuwied zum Horrorhaus gemacht, jetzt soll es weitergehen.
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