Die Neuwieder Horrornacht soll im Oktober mit bis zu acht Veranstaltungen zurückkehren. Gesucht wird dafür nicht irgendeine Halle, sondern ein Ort mit Geschichte. 2025 verwandelte sich die leer stehende Drogerie Müller bereits zu einem Horrorhaus.
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Neuwied als Hauptstadt des Schreckens: Im vergangenen Jahr haben der Escape-Room-Anbieter „66 Minuten – Theater Adventures“ und der Theaterverein „Chamäleon – Alles nur Theater“ bereits den früheren Drogeriemarkt Müller in Neuwied zum Horrorhaus gemacht, jetzt soll es weitergehen.