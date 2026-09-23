Die Zahl der Einbürgerungen ist auf einem Rekordhoch – auch im Kreis Neuwied. Landrat Achim Hallerbach sieht das kritisch und fordert nun ein Kurswechsel bei der doppelten Staatsbürgerschaft. Das sind die Punkte, die ihm besonders Sorgen bereiten.
Lesezeit 3 Minuten
Vor dem Hintergrund eines Rekordniveaus an Einbürgerungen, das auch im Kreis Neuwied nicht Halt mache, fordert Landrat Achim Hallerbach ein Umdenken in Sachen doppelte Staatsbürgerschaft. „Wir brauchen einen grundlegenden Kurswechsel“, heißt es in einer Pressemitteilung der Kreisverwaltung.