Kritik von Neuwieder Landrat
Hallerbach will doppelte Staatsbürgerschaft neu denken
Neuwieds Landrat Achim Hallerbach, hier ein Foto aus dem vergangenen Jahr, setzt eine Identifikation mit Deutschland und seinen
Neuwieds Landrat Achim Hallerbach, hier ein Foto aus dem vergangenen Jahr, setzt eine Identifikation mit Deutschland und seinen Werten für eine Einbürgerung voraus. Dadurch, dass eine doppelte Staatsbürgerschaft möglich ist, werde diese behindert und eine Integration gehemmt, findet der Kreis-Chef.
Archiv Daniel Dresen. Daniel Dresen

Die Zahl der Einbürgerungen ist auf einem Rekordhoch – auch im Kreis Neuwied. Landrat Achim Hallerbach sieht das kritisch und fordert nun ein Kurswechsel bei der doppelten Staatsbürgerschaft. Das sind die Punkte, die ihm besonders Sorgen bereiten.

Lesezeit 3 Minuten
Vor dem Hintergrund eines Rekordniveaus an Einbürgerungen, das auch im Kreis Neuwied nicht Halt mache, fordert Landrat Achim Hallerbach ein Umdenken in Sachen doppelte Staatsbürgerschaft. „Wir brauchen einen grundlegenden Kurswechsel“, heißt es in einer Pressemitteilung der Kreisverwaltung.
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