Grüne Dächer sorgen für kühlere Flächen und mehr Biodiversität. Damit der Umstieg für Eigentümer leichter wird, gibt es ein Förderprogramm vom Land. Die sollte eigentlich auslaufen – doch das Land und die Stadt Neuwied stimmten für eine Verlängerung.
Gute Nachrichten für umweltbewusste Hausbesitzer in Neuwied: Die Landesförderung für Dach- und Fassadenbegrünung läuft nicht wie ursprünglich geplant Ende Juni aus. Der Stadtrat stimmt für die Verlängerung des Zuschusses, nachdem das Land zuvor den Zeitraum erweitert hat.