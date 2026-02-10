Klimaschutz in der Stadt
Häuser in Neuwied bleiben (vorerst) grün
Mit einer Begrünung von Dächern und Fassaden werden überhitzte Bereiche verringert und die Biodiversität gesteigert. In Neuwied stimmte der Stadtrat für die Verlängerung der dazugehörigen Landesförderung.
Grüne Dächer sorgen für kühlere Flächen und mehr Biodiversität. Damit der Umstieg für Eigentümer leichter wird, gibt es ein Förderprogramm vom Land. Die sollte eigentlich auslaufen – doch das Land und die Stadt Neuwied stimmten für eine Verlängerung.

Gute Nachrichten für umweltbewusste Hausbesitzer in Neuwied: Die Landesförderung für Dach- und Fassadenbegrünung läuft nicht wie ursprünglich geplant Ende Juni aus. Der Stadtrat stimmt für die Verlängerung des Zuschusses, nachdem das Land zuvor den Zeitraum erweitert hat.

