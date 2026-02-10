Klimaschutz in der Stadt Häuser in Neuwied bleiben (vorerst) grün Viktoria Schneider 10.02.2026, 11:02 Uhr

i Mit einer Begrünung von Dächern und Fassaden werden überhitzte Bereiche verringert und die Biodiversität gesteigert. In Neuwied stimmte der Stadtrat für die Verlängerung der dazugehörigen Landesförderung. dpa/Andrea Warnecke

Grüne Dächer sorgen für kühlere Flächen und mehr Biodiversität. Damit der Umstieg für Eigentümer leichter wird, gibt es ein Förderprogramm vom Land. Die sollte eigentlich auslaufen – doch das Land und die Stadt Neuwied stimmten für eine Verlängerung.

Gute Nachrichten für umweltbewusste Hausbesitzer in Neuwied: Die Landesförderung für Dach- und Fassadenbegrünung läuft nicht wie ursprünglich geplant Ende Juni aus. Der Stadtrat stimmt für die Verlängerung des Zuschusses, nachdem das Land zuvor den Zeitraum erweitert hat.







Artikel teilen

Artikel teilen