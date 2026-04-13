Erpeler Ärger über Hundekot Häufchen-Alarm in der Alten Herrlichkeit Sabine Nitsch 13.04.2026, 12:00 Uhr

i Ein Mann greift auf einer Wiese mit einem Hundekotbeutel nach einem Hundehaufen. (Symbolbild) Christoph Schmidt. picture alliance/dpa

Die Hinterlassenschaften von Hunden, aber auch von Katzen, sorgen für Unmut. Erpelerin Daniela Simon appelliert an Hundebesitzer, sich Hundekotbeutel zu besorgen und die Häufchen einzusammeln.

Die Erpeler sind zunehmend genervt. Zumindest gefühlt müssen Bürger der „Alten Herrlichkeit“ überall Hundehäufchen ausweichen, die auf Straßen, Gehwegen, sogar in unmittelbarer Nähe von Kita und Grundschule liegen. „Viele Bürger klagen über dieses Ärgernis“, meint Daniela Simon, Mitglied im Förderverein der Kita Regenbogenland, die selber beim Spaziergang mit dem Kinderwagen geübt darin ist, den Hunde-„Tretminen“ auszuweichen.







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