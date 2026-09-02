Haben Rocker den Hells Angels MC Bonn wiederbelebt?
Am Landgericht Koblenz läuft ein Prozess gegen fünf Männer, die den verbotenen Rockerclub „Hells Angels MC Bonn“ unter neuem Namen weitergeführt haben sollen. Das Innenministerium hat den Verein vor zehn Jahren als kriminelle Vereinigung eingestuft.
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Die Staatsanwaltschaft Koblenz wirft fünf Männern vor, den seit dem Jahr 2016 verbotenen Rockerclub „Hells Angels MC Bonn“ mit Sitz im Kreis Neuwied unter einem neuen Namen weitergeführt zu haben. Die Angeklagten im Alter zwischen 35 bis 64 Jahren sollen in den Kreisen Neuwied und Altenkirchen sowie im Rhein-Sieg-Kreis aktiv gewesen sein.