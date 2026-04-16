Rengsdorfs Finanzen und Pläne Gute Zahlen in 2025 sorgen für Minus in 2026 Justin Buchinger 16.04.2026, 14:00 Uhr

i Bei einer Einwohnerversammlung berichtete Rengsdorfs "Dreigestirn" aus (von links) Bürgermeister Marc Dillenberger und den Beigeordneten Dennis Müller und Thomas Schreck über die Lage des Ortes. Justin Buchinger

Wie steht es um Rengsdorf? Das war das Thema einer Einwohnerversammlung, bei der Rengsdorfs Triumvirat aus Bürgermeister und Beigeordneten berichtete. Den Anfang machte Bürgermeister Dillenberger mit den Finanzen und Projekten der Gemeinde.

Bei einer Einwohnerversammlung berichtete das Rengsdorfer „Dreigestirn“ aus Bürgermeister Marc Dillenberger und den Beigeordneten Dennis Müller und Thomas Schreck über die Veränderungen im Ort. Seit der Kommunalwahl führen sie die Gemeinde gemeinsam und haben die Arbeit des Bürgermeisteramts untereinander aufgeteilt.







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