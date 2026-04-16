Wie steht es um Rengsdorf? Das war das Thema einer Einwohnerversammlung, bei der Rengsdorfs Triumvirat aus Bürgermeister und Beigeordneten berichtete. Den Anfang machte Bürgermeister Dillenberger mit den Finanzen und Projekten der Gemeinde.
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Bei einer Einwohnerversammlung berichtete das Rengsdorfer „Dreigestirn“ aus Bürgermeister Marc Dillenberger und den Beigeordneten Dennis Müller und Thomas Schreck über die Veränderungen im Ort. Seit der Kommunalwahl führen sie die Gemeinde gemeinsam und haben die Arbeit des Bürgermeisteramts untereinander aufgeteilt.