Jede Menge Tradition kam bei der Kirmes in Hardert zum Tragen. Noch dazu feiert der Burschenverein in diesem Jahr sein 125-jähriges Bestehen.

Herrlicher Sonnenschein, da macht solch ein Kirmesumzug noch viel mehr Spaß. Angeführt vom Maikönigspaar Marlon Baldus und Lena Fuchs, zogen in Hardert die Burschen mit ihren Maimädchen, musikalisch begleitet von den Schülern des Landesmusikgymnasiums Montabaur, durch den Ort. Mit dabei waren auch die Alten Burschen und zahlreiche „Zaungäste“. Für den Burschenverein war es eine ganz besondere Kirmes, feierten die Junggesellen doch in diesem Jahr ihren 125. Geburtstag.

i Das Schülerensemble des Landesmusikgymnasiums Montabaur spielte beim Kirmeszug in Hardert. Jörg Niebergall

Mit dem Auftritt der Coverband BoooM startete man dann auch standesgemäß in die Jubiläumsfeierlichkeiten. Kirmesbaumaufstellen, Speck- und Eieressen, weitere kulinarische Leckereien wie Spießbraten aus dem Smoker oder die große Kuchentafel, vieles hier hat eben schon Tradition. Mit dem Freibierdämmerschoppen, einer großen Tombola, DJ Lupo am Mischpult und dem Verlesen der Bierzeitung bogen die Kirmesaktivitäten so langsam auf die Zielgerade ein.