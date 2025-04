In der Neuwieder Schlossstraße gehen die Arbeiten nahtlos weiter: Das ist eine der guten Nachrichten, die der vorläufige Insolvenzverwalter Alexander Jüchser nach der Insolvenz der Firma Schäfer & Schäfer Straßenbau aus Dürrholz-Daufenbach nun verkünden konnte. Das Unternehmen war in Schieflage geraten und hatte im Januar den Insolvenzantrag gestellt.

Damals war die Sorge in der Deichstadt groß, denn die Sanierungsarbeiten in der Schlossstraße, mitten in der Innenstadt, waren bereits im vollen Gange. Doch nun ist Jüchser aus der Kanzlei Lieser Rechtsanwälte in Koblenz die Freude anzuhören, als er von der Lösung berichtet. Die Firma Reuscher Tiefbau aus Rennerod im Westerwaldkreis führe die Geschäfte des Unternehmens aus dem Nachbarkreis weiter, mitsamt aller um die 30 Beschäftigten, den Aufträgen und dem Standort. Das bekräftigt Geschäftsführer Marius Reuscher.

Durch Zufall ins Gespräch gekommen

Ein paar wenige Mitarbeiter hätten vorab gekündigt; ihnen sei die Unsicherheit zu groß gewesen, so Jüchser weiter. Am 1. April habe Reuscher Tiefbau das insolvente Unternehmen übernommen. Das bestätigt Marius Reuscher als einer der Geschäftsführer.

Mit dem Straßenbauunternehmen hätten sie in der Vergangenheit zusammen Geschäfte in Rennerod abgewickelt, dazu kannten sie sich aus der Innung, so Reuscher. Dadurch hätten sie von der Insolvenz erfahren. Durch Zufall seien sie ins Gespräch gekommen. Nach vertrauensvollen und guten Gesprächen hätte sich Reuscher Tiefbau schließlich dazu entschlossen, die Geschäfte von Schäfer & Schäfer Straßenbau weiterzuführen. Daraufhin hätten sie die Tochtergesellschaft Reuscher Tiefbau Dürrholz gegründet, die unter dem Dach der Muttergesellschaft laufe, erklärt Marius Reuscher weiter.

„Das Unternehmen hat nicht zu spät die Reißleine gezogen.“

Der vorläufige Insolvenzverwalter Alexander Jüchser

Zu ihrer Spezialisierung im Kanalbau passe der Straßenbau sehr gut. Der Betrieb habe ausgebildetes Personal und stehe für hohe Qualität. „Das tun wir in Rennerod auch“, macht der Geschäftsführer in dritter Generation deutlich. Die Gebrüder Schäfer seien weiterhin in die Geschäfte eingebunden; die strategische Geschäftsleitung gehe nun von Rennerod aus. Sie hätten den Standort erhalten und den Beschäftigten eine Perspektive bieten wollen, erinnert sich Reuscher: „Für beide Seiten war das eine gute Lösung!“ Auf auf die Zusammenarbeit mit der Stadt Neuwied freuten sie sich, betont Marius Reuscher, auch seien bereits erste, gute Gespräche geführt worden.

Es habe gleich mehrere Interessenten für Schäfer & Schäfer Straßenbau gegeben, berichtet Anwalt Alexander Jüchser. Taktisch klug sei es gewesen, dass die Baufirma im Januar den Antrag auf Insolvenz gestellt habe, in einer Zeit, in der nicht so viel zu tun sei. „Das Unternehmen hat nicht zu spät die Reißleine gezogen“, lobt der Jurist.

i Die Schlossstraße ist eine zentrale Ader in der Innenstadt von Neuwied. Jörg Niebergall

Dazu habe das Konjunkturpaket der Bundesregierung die Grundstimmung im Straßenbau befördert. Denn die Investitionen in die Infrastruktur flössen voraussichtlich auch in den Straßenbau, berichtet der vorläufige Sachwalter weiter. Die positive Stimmung in der Baubranche bestätigt Marius Reuscher. Die konkrete Entscheidung in Sachen Schäfer & Schäfer habe das aber nicht beeinflusst, stellt er fest.

Das Straßenbau-Unternehmen wurde 2024 ein Vierteljahrhundert alt; viele Kunden sprechen in Onlinebewertungen ihre Zufriedenheit aus. Das ist auch in Neuwied der Fall. „Grundsätzlich können wir gern mitteilen, dass wir mit dem bisherigen Fortgang der Arbeiten in der Schlossstraße sehr zufrieden sind“, erklärte Ulf Steffenfauseweh, Pressesprecher der Stadt, Ende März. Es gehe auf allen Bauabschnitten voran. Durch die Insolvenz seien keine nennenswerten Verzögerungen aufgetreten, macht er deutlich. Die werde es nicht geben, erklären Reuscher und Jüchser: Dieselben Mitarbeiter wie bisher setzen die Arbeiten in der Innenstadt von Neuwied nahtlos fort.