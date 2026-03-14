Kandidatencheck Kreis Neuwied Gute Arbeitsbedingungen als Grundlage für Gerechtigkeit Stephanie Mersmann 14.03.2026, 06:00 Uhr

i Auch die Forderung nach angemessener Bezahlung ist für viele Landtagskandidaten ein Aspekt beim Thema soziale Gerechtigkeit. Monika Skolimowska/dpa. picture alliance/dpa

Kaum bezahlbarer Wohnraum, steigende Kosten und manch einer fragt sich, wie er das Leben eigentlich bezahlen soll: Soziale Gerechtigkeit ist ein Thema im Landtagswahlkampf. Wir haben darüber mit den Kandidaten im Wahlkreis 4 (Neuwied) gesprochen.

Die Frage, wie es im Land Rheinland-Pfalz mehr soziale Gerechtigkeit geben kann und was die Stellschrauben für eine Verbesserung in diesem Bereich sind, stellen sich auch die Kandidaten für das Direktmandat im Wahlkreis 4 (Neuwied, VGs Dierdorf und Puderbach).







Artikel teilen

Artikel teilen