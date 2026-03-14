Kandidatencheck Kreis Neuwied
Gute Arbeitsbedingungen als Grundlage für Gerechtigkeit
Auch die Forderung nach angemessener Bezahlung ist für viele Landtagskandidaten ein Aspekt beim Thema soziale Gerechtigkeit.
Auch die Forderung nach angemessener Bezahlung ist für viele Landtagskandidaten ein Aspekt beim Thema soziale Gerechtigkeit.
Monika Skolimowska/dpa. picture alliance/dpa

Kaum bezahlbarer Wohnraum, steigende Kosten und manch einer fragt sich, wie er das Leben eigentlich bezahlen soll: Soziale Gerechtigkeit ist ein Thema im Landtagswahlkampf. Wir haben darüber mit den Kandidaten im Wahlkreis 4 (Neuwied) gesprochen.

Lesezeit 3 Minuten
Die Frage, wie es im Land Rheinland-Pfalz mehr soziale Gerechtigkeit geben kann und was die Stellschrauben für eine Verbesserung in diesem Bereich sind, stellen sich auch die Kandidaten für das Direktmandat im Wahlkreis 4 (Neuwied, VGs Dierdorf und Puderbach).

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedWK 4 – Neuwied

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