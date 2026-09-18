Nach dem Unfall bei Linkenbach
Gutachten zur Unfallursache steht noch aus
Auf einem Polizeifahrzeug warnt eine Leuchtschrift vor einer Unfallstelle.
Auf einem Polizeifahrzeug warnt eine Leuchtschrift vor einer Unfallstelle.
Stefan Puchner/dpa

Wie ist es zu dem Unfall am Abend des 6. Augusts bei Linkenbach gekommen? Diese Frage wird aller Voraussicht nach ein von der Polizei beauftragter Gutachter noch beantworten.

Lesezeit 1 Minute
Der dramatische Unfall auf der L265 bei Linkenbach vom 6. August ist vielen noch präsent. Eine erneute Nachfrage unserer Zeitung bei der Polizeiinspektion Straßenhaus hat ergeben: Das Gutachten zum Unfall liegt noch nicht vor. Somit bleibt weiterhin unklar, was genau die Ursache für den Tod von drei jungen Menschen in dem einen Auto und die drei schwer verletzten Familienmitglieder in dem anderen Auto war.
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