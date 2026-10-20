Ein schwerer Verkehrsunfall bei Linkenbach hat Anfang August viele Menschen im Kreis Neuwied bewegt. Derzeit ist noch nicht geklärt, warum es zur Kollision von zwei Autos kam. Das Gutachten soll aber bald vorliegen.
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Der schreckliche Verkehrsunfall Anfang August bei Linkenbach mit drei tödlich und drei schwer verletzten Personen liegt inzwischen mehr als zwei Monate zurück. Das von den zuständigen Ermittlungsbehörden beauftragte „Verkehrstechnische Gutachten“ liegt allerdings noch nicht vor, wie unsere Zeitung auf Nachfrage bei der Staatsanwaltschaft Koblenz erfuhr.