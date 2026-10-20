Bei Anwaltschaft nachgefragt Gutachten zum „Unfall Linkenbach“ erst Ende Oktober da Ralf Grün 20.10.2026, 18:00 Uhr

i Kurz nach dem Unfall hatten Menschen Blumen und einiges mehr an der Unglücksstelle abgelegt. Jörg Niebergall

Ein schwerer Verkehrsunfall bei Linkenbach hat Anfang August viele Menschen im Kreis Neuwied bewegt. Derzeit ist noch nicht geklärt, warum es zur Kollision von zwei Autos kam. Das Gutachten soll aber bald vorliegen.

Der schreckliche Verkehrsunfall Anfang August bei Linkenbach mit drei tödlich und drei schwer verletzten Personen liegt inzwischen mehr als zwei Monate zurück. Das von den zuständigen Ermittlungsbehörden beauftragte „Verkehrstechnische Gutachten“ liegt allerdings noch nicht vor, wie unsere Zeitung auf Nachfrage bei der Staatsanwaltschaft Koblenz erfuhr.







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