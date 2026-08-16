„Von Kinderwagen bis Rollator“
Gut 1000 Besucher feiern beim Rheinuferfest in Irlich
Mehr als 1000 Besucher ließen sich die sechste Auflage nicht entgehen – und machten das Rheinufer kurzerhand zum wohl größten Wo
Mehr als 1000 Besucher ließen sich die sechste Auflage nicht entgehen – und machten das Rheinufer kurzerhand zum wohl größten Wohnzimmer des Stadtteils.
Jörg Niebergall

Zum sechsten Mal feierten die Irlicher ihr Rheinuferfest. Mehr als 1000 Besucher feierten mit – „vom Kinderwagen bis zum Rollator“, wie Lars Ebert, Vorsitzender des Bürgervereins, erklärte.

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Wenn sich Kinderwagen und Rollator am Rheinufer begegnen, der Grill ordentlich qualmt und neben Wein sogar ein gepflegter Whiskey ausgeschenkt wird, dann ist in Irlich Rheinuferfest. Mehr als 1000 Besucher ließen sich die sechste Auflage nicht entgehen – und machten das Rheinufer kurzerhand zum wohl größten Wohnzimmer des Stadtteils.
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