4,5 Millionen Euro hat die Gemeindliche Siedlungs-Gesellschaft (GSG) investiert, um mehr Wohnraum für Neuwieder mit kleinem und mittlerem Einkommen zu schaffen. Der Wohnkomplex in der Langendorfer Straße wurde dabei komplett auf links gedreht.
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Bezahlbarer Wohnraum wird immer schwieriger zu finden. Umso wichtiger ist es, dass weiter in Wohnungen für den kleinen Geldbeutel investiert wird. In Neuwied nimmt sich die Gemeindliche Siedlungs-Gesellschaft (GSG) dieser Aufgabe an. Dafür werden im Moment 47 Wohnungen in der Langendorfer Straße saniert, in die schon im Herbst die ersten Mieter einziehen könnten.