Bezahlbar wohnen in Neuwied GSG saniert 47 Wohnungen für den kleinen Geldbeutel Viktoria Schneider 28.04.2026, 12:08 Uhr

i GSG-Chef David Meurer (von links) und seine Kollegen Rebecca van Boemmel, Natascha Schmitz und Thomas Quirin verschafften sich einen Überblick über die sanierten Wohnungen in der Langendorfer Straße. Viktoria Schneider

4,5 Millionen Euro hat die Gemeindliche Siedlungs-Gesellschaft (GSG) investiert, um mehr Wohnraum für Neuwieder mit kleinem und mittlerem Einkommen zu schaffen. Der Wohnkomplex in der Langendorfer Straße wurde dabei komplett auf links gedreht.

Bezahlbarer Wohnraum wird immer schwieriger zu finden. Umso wichtiger ist es, dass weiter in Wohnungen für den kleinen Geldbeutel investiert wird. In Neuwied nimmt sich die Gemeindliche Siedlungs-Gesellschaft (GSG) dieser Aufgabe an. Dafür werden im Moment 47 Wohnungen in der Langendorfer Straße saniert, in die schon im Herbst die ersten Mieter einziehen könnten.







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