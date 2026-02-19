So kommt Wohnraumkonzept an
GSG Neuwied fordert höhere Förderquoten für den Neubau
Man brauche mehr und höhere staatliche Förderquoten, fordert die GSG. Denn neben der Pflege des Bestandes müssten auch mehr neue und bezahlbare Wohnungen gebaut werden.
Michael Brandt. picture alliance/dpa

Im neuen Wohnraumversorgungskonzept für Neuwied wird analysiert, wie die Wohnraumversorgung der Stadt in Zukunft verbessert werden kann. Was hält die Gemeindliche Siedlungs-Gesellschaft (GSG) Neuwied als städtische Baugesellschaft davon?

Wie sollen die Neuwiederinnen und Neuwieder in Zukunft leben? Damit beschäftigt sich das kürzlich vorgestellte Wohnraumversorgungskonzept, das der Stadtrat Ende Januar beschlossen hat. Die Gemeindliche Siedlungs-Gesellschaft (GSG) Neuwied als kommunale Baugesellschaft macht darauf aufmerksam, was bereits in der Deichstadt im Rollen ist – und was insbesondere in den kommenden Jahren noch getan werden muss.

