Blick auf 100 Jahre Geschichte GSG Neuwied feiert Jubiläum mit großem Festakt Viktoria Schneider 28.08.2026, 17:00 Uhr

i Oberbürgermeister Jan Einig (rechts) überreicht GSG-Geschäftsführer David Meurer eine Ehrenurkunde zum 100. Geburtstag der GSG. Mit einem großen Festakt wurde das Jubiläum in der neuen Deichherz-Halle zelebriert. Viktoria Schneider

1926 sah die Welt in Neuwied noch ganz anders aus. Aber während sich die Aufgaben der Gemeindlichen Siedlungsgesellschaft seitdem geändert haben, bleibt der Auftrag gleich: bezahlbaren Wohnraum für alle schaffen. Das verdeutlichte die Jubiläumsfeier.

Seit 100 Jahren bringt die Gemeindliche Siedlungsgesellschaft (GSG) bezahlbare Wohnungen an den Mann – oder wie sie es selbst nennt: nach Hause. Beim großen Festakt anlässlich des runden Geburtstags schaute die Gesellschaft auf ihre Geschichte zurück, sprach über aktuelle Herausforderungen und blickte in die Zukunft.







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