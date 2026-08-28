1926 sah die Welt in Neuwied noch ganz anders aus. Aber während sich die Aufgaben der Gemeindlichen Siedlungsgesellschaft seitdem geändert haben, bleibt der Auftrag gleich: bezahlbaren Wohnraum für alle schaffen. Das verdeutlichte die Jubiläumsfeier.
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Seit 100 Jahren bringt die Gemeindliche Siedlungsgesellschaft (GSG) bezahlbare Wohnungen an den Mann – oder wie sie es selbst nennt: nach Hause. Beim großen Festakt anlässlich des runden Geburtstags schaute die Gesellschaft auf ihre Geschichte zurück, sprach über aktuelle Herausforderungen und blickte in die Zukunft.