Seit über 25 Jahren stellt die nach ihrem Gründungsjahr benannte Künstlervereinigung „ Gruppe ‘93 “ regelmäßig an unterschiedlichen Orten der Stadt aus. Am Sonntagvormittag fand die Vernissage der aktuellen Ausstellung „Kontraste“ mit Werken von elf Gruppenmitgliedern und drei Gastausstellerinnen im Roentgen-Museum statt. Museumsleiterin Jennifer Stein und Landrat Achim Hallerbach freuten sich als Gastgeber über die Teilnahme fast aller beteiligten Künstler sowie vieler weiterer Gäste – das Platzangebot im großen Saal des Museums reichte nicht aus, sodass viele die Einführungsveranstaltung vom Treppenhaus aus verfolgten. Sie konnten so die Musik von Alexander Reffgen am Saxofon und Flügel und Ralf Grottian an der Mundharmonika nicht ganz so gut genießen, wie die Besucher im Saal.

Landrat Hallerbach wies in seiner Ansprache auf die Vielseitigkeit und die hohe Qualität der Werke der Gruppe hin – und auf die parallel stattfindende Veranstaltung „Kunst im Karree“, die vom Neuen Kunstverein Mittelrhein durchgeführt wurde. Hallerbach lobte dabei die Vernetzung der Kunstinteressierten und Kunstschaffenden in Neuwied und Umgebung.

Sybille Lenz als Sprecherin der Gruppe ging anschließend auf die Bedeutung von Kunst in den aktuell in vieler Hinsicht bewegten Zeiten ein. Sie orientierte sich in ihrem Vortrag an dem Song „Anthem“ von Leonard Cohen mit der Liedzeile „There is a crack in everything, that’s how the light gets in“ daraus. Übersetzt bedeutet sie ungefähr „Es ist ein Riss in jedem Ding, durch den das Licht hereinkommt“. Auch die „Kontraste“, die als Themenvorgabe für die aktuelle Ausstellung gewählt wurden, beinhalten ja unter anderem den Unterschied zwischen hell und dunkel.

Museumsleiterin Stein gab dann noch einen Überblick über die ausgestellten Arbeiten von Künstlern und Künstlerinnen aus der Region und ein paar Hinweise zu möglichen Interpretationen einzelner Werke, von denen viele auch käuflich zu erwerben sind. Detaillierte Infos gibt es dann bei den geplanten Führungen durch die Ausstellung. Ausgestellt werden Werke der Gruppenmitglieder Ulrich Christian, Marianne Dick, Helga Gans-Eichler, Lilo Jaschik, Sigrid Langert, Sybille Lenz, Marie Schäfer, Daniela Schuck, Franz von Stockert, Uta Weiler und Frieda Wionzek. Dazu zeigt die „ Gruppe ‘93 “ Werke ihres kürzlich verstorbenen, langjährigen Mitglieds Gerhard Wienss. Als Gastkünstlerinnen und –künstler sind diesmal Sina Blum, Bettina Danne, Mario J.d.C. Machado und Milos Piperski geladen.

i Die Künstler bei der Eröffnung der Ausstellung – Museumsleiterin Jennifer Stein war überrascht davon, wie harmonisch die Gruppe auch beim Aufbau zusammenarbeitete. Rainer Claaßen

Besonders auffallend sind die Skulpturen von Uta Weiler, in denen sie wuchtiges Metall von Gebrauchsgegenständen mit grünlich schimmerndem Glas in Verbindung bringt – und das Werk von Bettina Danne, in dem Raben im Kreis um ein schlafendes Baby gruppiert sind. Aber es gibt noch deutlich mehr zu entdecken – Gelegenheit dazu ist noch bis zum 15. Juni, dienstags bis freitags von 11 bis 17 Uhr und am Wochenende und Feiertagen von 14 bis 17 Uhr. Mehr zur Gruppe finden Sie im Internet auf www.gruppe93.com