Start mit Spannung erwartet Grundstück für mobile Halle in Neuwied von Zaun umgeben 18.09.2025, 14:44 Uhr

i Das Grundstück in der Museumstraße ist eingezäunt, die Bodenplatte vorbereitet. Jörg Niebergall

Mit Spannung wird der Start der Arbeiten auf dem Grundstück in der Museumstraße in Neuwied erwartet, wo der temporäre Ersatz für das Heimathaus entstehen soll. Was sich hier gerade tut.

Mit Spannung wird der Start erwartet: Die Bauarbeiten für den Interimsersatz für das marode Heimathaus in Neuwied können jeden Tag beginnen. Das Grundstück in der Museumstraße ist inzwischen eingezäunt, die Bodenplatte ist vorbereitet.Hier soll in den kommenden Monaten eine mobile Veranstaltungshalle als Zwischenlösung für das Heimathaus entstehen.







