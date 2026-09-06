Große Jubiläumsfeier
Grundschule „In der Au“ in Neustadt wird 50 Jahre alt
Schulleiterin Sarah Schöneberg bei der Ansprache zum 50. Geburtstag der Grundschule „In der Au“. Kinder, Eltern und Ehemalige wa
Schulleiterin Sarah Schöneberg bei der Ansprache zum 50. Geburtstag der Grundschule „In der Au“. Kinder, Eltern und Ehemalige waren zahlreich erschienen.
Heinz-Werner Lamberz

Mit einem großen Festakt feierte die Grundschule „In der Au“ in Neustadt ein Jubiläum. Seit 50 Jahren dürfen Schülerinnen und Schüler hier eine ganz besondere Zeit verbringen. Zur Jubiläumsfeier erschienen neben ihren Eltern auch viele Ehemalige.

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„Eins, zwei, drei im Sauseschritt – läuft die Zeit, wir laufen mit“: Frei nach Wilhelm Busch eröffnete die Schulleiterin der Grundschule „In der Au“ in Neustadt, Sarah Schöneberg, das 50-jährige Jubiläumsfest. Viele Gäste und Ehemalige der Grundschule waren gekommen, um bei bestem Wetter die Open-Air Veranstaltung live und in Farbe mitzuerleben.
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