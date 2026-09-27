Neuwieder Tierheimfest
Grüße von oben: Fest ist auf der Wiedinsel  heimisch
Im Rahmen des Tierheimfestes: Der Baumdienst Neuwied um Chef Jörg Hofmann feierte Premiere und demonstrierte in luftiger Höhe se
Im Rahmen des Tierheimfestes: Der Baumdienst Neuwied um Chef Jörg Hofmann feierte Premiere und demonstrierte in luftiger Höhe sein Können.
Jörg Niebergall

Zum fünften Mal organisierte der Tierschutzverein das Tierheimfest auf der Wiedinsel, zu dem viele Besucher kommen. Diese freuen sich über das bunte Programm, für das etwa Mitmachaktionen sorgen. Einen besonderen Auftritt gibt es in luftiger Höhe. 

Lesezeit 1 Minute
Auf der Wiedinsel fühlen sich die Helfer des Neuwieder Tierheims inzwischen offenbar tierisch wohl. Bereits zum fünften Mal lud der Tierschutzverein um seine Vorsitzende Sabrina Steger zum Tierheimfest ein – und viele Besucher zeigten, dass die Veranstaltung längst ihren festen Platz im Kalender hat.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedFreizeit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren