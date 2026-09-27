Zum fünften Mal organisierte der Tierschutzverein das Tierheimfest auf der Wiedinsel, zu dem viele Besucher kommen. Diese freuen sich über das bunte Programm, für das etwa Mitmachaktionen sorgen. Einen besonderen Auftritt gibt es in luftiger Höhe.
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Auf der Wiedinsel fühlen sich die Helfer des Neuwieder Tierheims inzwischen offenbar tierisch wohl. Bereits zum fünften Mal lud der Tierschutzverein um seine Vorsitzende Sabrina Steger zum Tierheimfest ein – und viele Besucher zeigten, dass die Veranstaltung längst ihren festen Platz im Kalender hat.