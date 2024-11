Bundestagswahlkreis Neuwied Grüne schicken Thorben Thieme ins Rennen 21.11.2024, 17:16 Uhr

i Thorben Thieme ist der Direktkandidat der Grünen im Wahlkreis Neuwied für die Bundestagswahl 2025. Jörg Niebergall

Thorben Thieme, 22-jähriger Student aus Vettelschoß, tritt als Direktkandidat der Grünen im Wahlkreis Neuwied bei der Bundestagswahl am 23. Februar 2025 an. Das ist das Ergebnis der Wahlversammlung der Kreisverbände Neuwied und Altenkirchen.

Thorben Thieme heißt der Direktkandidat der Grünen im Wahlkreis Neuwied für die Bundestagswahl am 23. Februar. Bei der Wahlversammlung der Grünen-Kreisverbände Neuwied und Altenkirchen am Mittwochabend im Hotel zur Post in Waldbreitbach trat der 22-jährige Student aus Vettelschoß ohne einen Gegenkandidaten an.

