Nicht nur die Bewohner von Großmaischeid selbst dürften das neue Kirmesgelände nun angenommen haben, auch viele Gäste aus den Nachbarorten waren gekommen, um im herrlich dekorierten Festzelt und auf dem nett angelegten Rummelplatz auf dem Parkplatz direkt neben dem Sportgelände zu feiern. Höhepunkt des viertägigen Partymarathons war dabei zweifelsohne das vierte Mäschder Oktoberfest mit der Tiroler Coverband „Wildbach“. Es dauerte dann auch nicht lange, da stand das ausverkaufte Festzelt Kopf, oder besser, die Besucher standen singend und mit Kaltgetränk in der Hand fröhlich auf den Bänken. Der Festumzug des Kirmesvereins durch den Ort, begleitet von vielen Jungen und Mädchen mit ihren geschmückten Rädern war ein weiteres Highlight im Festprogramm, aber auch die Kinderdisco, Frühschoppen mit dem Blasorchester Maischeid/Stebach und der Gottesdienst lockten viele große und kleine Gäste aufs Festgelände.

Jörg Niebergall