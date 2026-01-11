„Nur ein bisschen Puderzucker“ Großes Schneechaos blieb im Kreis Neuwied aus Viktoria Schneider 11.01.2026, 11:42 Uhr

Ein paar Schneeflocken kamen in unserer Region schon herunter, doch insgesamt blieb es ruhig. Das freut auch die Polizei.

Rutschige Straßen und zentimeterhoher Schnee? In den meisten Orten im Kreis Neuwied blieb das befürchtete Chaos aus. Auch die Polizei in der Region freut sich, dass niemand durch die veränderten Wetterbedingungen zu Schaden gekommen ist.

Während Teile von Deutschland nach heftigen Schneefällen praktisch stillzustehen scheinen, sieht es in unserer Region deutlich ruhiger aus. Minusgrade und leichter Schauer haben zwar in den vergangenen Tagen auch den Kreis Neuwied erreicht – zu mehr Vorkommnissen im Straßenverkehr hat das aber nicht geführt.







