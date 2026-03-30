Abitur an der IGS Neuwied Große Party für den Abijahrgang 2026 30.03.2026, 20:00 Uhr

i Glückwunsch an den Abiturjahrgang 2026 an der IGS Neuwied Holger Stenz

Unter dem Motto „A little party never killed our Abi“ feierten 30 Jugendliche ihren Schulabschluss an der IGS Johanna Loewenherz. Neben den begehrten Zeugnissen regnete es verdiente Auszeichnungen für besondere Leistungen.

„A little party never killed our Abi“ lautete das Motto, unter dem der Abiturjahrgang 2026 der Integrierten Gesamtschule (IGS) Johanna Loewenherz Neuwied vor einigen Tagen in der Bürgerhalle in Miesenheim seine Allgemeine Hochschulreife feierte.







Artikel teilen

Artikel teilen