Gesichter des Karnevals Große Party: DJ Julian Engels legt in Hammerstein auf 21.11.2025, 08:00 Uhr

i DJ Julian Engels legt immer wieder auf Karnevalsveranstaltungen auf. Andrei Catalin Ciobarca

Schon während der Schulzeit machte sich Julian Engels als DJ selbstständig. Heute legt er nebenberuflich vor allem auf Hochzeiten auf, zudem auf Firmenveranstaltungen – und auch im Karneval. Diese Aufträge sind für ihn anders und ganz besonders.

Mit 17 Jahren, als Julian Engels noch das Martinus-Gymnasium in Linz besuchte, machte er sich als DJ selbstständig. Das ist mehr als fünf Jahre her. Heute arbeitet er hauptberuflich als Autoverkäufer in Köln und wohnt in Wesseling. Doch seine Leidenschaft für die Musik setzt er nebenberuflich weiterhin als DJ fort.







