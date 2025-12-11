Große Erpeler Karnevalsgesellschaft feiert Jubiläum

121 Jahre, also nach karnevalistischer Zählweise 11 mal 11 Jahre, wird die Große Erpeler Karnevalsgesellschaft (GEK) im Jahr 2026 alt. Seit ihrer Gründung im Jahr 1905 hat die GEK schon einige Herausforderungen gemeistert.

Unsere Zeitung war zu Besuch bei der Pressewartin Daniela Simon und sprach mit ihr, der Geschäftsführerin Marita Brandenburg und Ehrenmitglied Andreas Schwager über Vergangenheit und Zukunft des Vereins.