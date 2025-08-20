Der Lidl-Markt am Hohen Weg in Unkel wird vergrößert und modernisiert. Die Baumaßnahme sind im vollem Gang.

i Der Lidl-Markt am Hohen Weg in Unkel wird erweitert, und unter dem Parkplatz wird eine Regenrückhalteanlage gebaut. Sabine Nitsch

Unkel. Seit Jahren plant Lidl, seine Unkeler Filiale am Hohen Weg auf eine Verkaufsfläche von 1000 Quadratmetern zu vergrößern. Seit einigen Wochen sind die Umbauarbeiten im Gang. Der Parkplatz ist zur Hälfte gesperrt. Eine tiefe Baugrube ist entstanden. Auf Nachfrage unserer Zeitung, was genau gebaut wird und wann die Baumaßnahme voraussichtlich abgeschlossen sein wird, erläuterte Lidl: „Am Standort am Hohen Weg wird der Innenraum der Filiale modernisiert. Der Bake-Off-Bereich wird angebaut und großzügiger gestaltet, der Pfandraum wird mit dem Eingangsbereich verbunden, neue Regale und energieeffiziente Kühlmöbel sorgen für eine ansprechende Warenpräsentation.“

Auch wird die Außenanlage neu gestaltet und eine Regenwasserrückhaltung installiert. „Bei starken Niederschlägen wird das anfallende Regenwasser kontrolliert zwischengespeichert und zeitverzögert in die Kanalisation abgegeben. Anschließend wird der Parkplatz neu asphaltiert.“ Die Fertigstellung für Mitte Oktober vorgesehen.