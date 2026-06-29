Weiterer Standort geplant Großbäckerei Schäfer setzt in Neuwied auf Expansion Jörg Niebergall 29.06.2026, 10:51 Uhr

i Eine neue Filiale von "Schäfer Dein Bäcker" im Sohlerweg in Neuwied-Heddesdorf wurde eröffnet. Jörg Niebergall

Die Expansion der Bäckerei Schäfer ist auch in Neuwied deutlich spürbar, nicht nur durch die Eröffnung eines weiteren Standortes. Doch die Expansionsstrategie setzt kleinere Bäckereien unter Druck. Geht Vielfalt verloren?

Mit der Eröffnung eines weiteren Standorts im Sohler Weg und dem Erwerb des Geländes der ehemaligen Aubach-Immobilie in Niederbieber setzt die Limburger Großbäckerei „Schäfer Dein Bäcker“ ihren Expansionskurs in Neuwied konsequent fort. Bereits heute ist das Unternehmen mit zwei weiteren Filialen an der Engerser Landstraße (Netto-Markt) und auf dem Heddesdorfer Berg (Norma-Gelände) vertreten.







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