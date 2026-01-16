Immer mehr Atemwegsinfektionen Grippewelle spült Patienten in Neuwieder Wartezimmer Ralf Grün 16.01.2026, 12:00 Uhr

i Schlägt das Virus erst einmal zu, zwingen häufig Gliederschmerzen, Fieber und Mattigkeit die Patienten ins Bett. Christin Klose. picture alliance / Christin Klose

Sich von einer schweren Erkältung oder einer ausgewachsenen Grippe niederstrecken zu lassen, ist wahrlich nicht angenehm. Doch der Jahreszeit entsprechend rollt auch durch den Kreis Neuwied eine veritable Grippewelle.

Neues Jahr, alte Leier: Mit dem winterlichen Wetter zum Jahreswechsel nimmt prompt auch die nächste Grippewelle Fahrt auf. Die Arztpraxen im Kreis Neuwied sind wie überall im Land voll mit verschnupften, hustenden und sonstigen von Grippesymptomen geplagten Menschen.







