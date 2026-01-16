Sich von einer schweren Erkältung oder einer ausgewachsenen Grippe niederstrecken zu lassen, ist wahrlich nicht angenehm. Doch der Jahreszeit entsprechend rollt auch durch den Kreis Neuwied eine veritable Grippewelle.
Neues Jahr, alte Leier: Mit dem winterlichen Wetter zum Jahreswechsel nimmt prompt auch die nächste Grippewelle Fahrt auf. Die Arztpraxen im Kreis Neuwied sind wie überall im Land voll mit verschnupften, hustenden und sonstigen von Grippesymptomen geplagten Menschen.