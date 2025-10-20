Debüt auf Leipziger Buchmesse Grimdark-Autorin Eva von Kalm: Dunkle Fantasy aus Erpel 20.10.2025, 06:00 Uhr

i Eva von Kalm schlüpft bei ihren Lesungen ins Grimdark-Kostüm. Gerade liegt ihr neues Buch vor. Sabine Nitsch

Eva von Kalm erfindet Geschichten, seit sie denken kann. Jetzt hat sie mit „Andrargs Schriften“ den ersten Band einer Grimdark-Reihe vorgelegt. Gleichzeitig betreut sie ihre Kinder, arbeitet als Ärztin, macht Weiterbildungen und gibt Lesungen.

Das in einem leuchtenden Blau gestrichene Einfamilienhaus mitten in Erpel, in dem Eva von Kalm (39) mit ihrer Familie wohnt, wirkt weder dunkel noch irgendwie bedrohlich. Kaum zu glauben, dass diese Adresse zu der ersten Autorin im deutschsprachigen Raum gehört, die sich bewusst als „die deutsche Grimdark-Autorin“ positioniert.







Artikel teilen

Artikel teilen