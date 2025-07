Im Auftrag der Stadtwerke gestaltet der Künstler Alexander Heyduczek Stationen an diversen Stellen in Neuwied. Jetzt wurde ein Trafohäuschen am Busbahnhof fertig.

Meist schenkt man ihnen keine Beachtung: Trafohäuschen und ähnlichen technischen Einrichtungen aus dem Versorgungsbereich. Einen schönen Anblick bieten sie in der Regel nicht – und werden oft mit mehr oder weniger ansehnlichen Graffitis besprüht. In der Deichstadt werden jetzt aber immer mehr dieser Häuschen schöner – dank einer Zusammenarbeit der Stadtwerke Neuwied (SWN) mit dem Neuwieder Künstler Alexander Heyduczek.

Stationen werden sonst oft beschmiert

Vor wenigen Tagen hat dieser seine Arbeit an dem Häuschen am Neuwieder Busbahnhof fertiggestellt. Darauf sind nun Ansichten des alten Bahnhofsgebäudes zu sehen, das gegen Ende des Zweiten Weltkriegs zerstört wurde.

Die Zusammenarbeit hat schon vor einigen Jahren begonnen. Siegesmund Kunke, Marketingleiter der SWN, sieht darin viele Vorteile: „2021 haben wir Alexander beauftragt, die Trafostation beim Kreisel an der Langendorfer Straße neu zu gestalten. Die war vorher oft beschmiert worden. Das Resultat kommt bei den Bürgern gut an – und übermalt wird es auch nicht mehr“, erklärt er.

„Für die Resultate gibt’s durchgehend Lob.“

Siegesmund Kunke, Marketingleiter der SWN

Seither hat es einige weitere Zusammenarbeiten gegeben – unter anderem in Irlich und zuletzt auf dem Platz gegenüber des Rhein-Wied-Gymnasiums. „Die Zusammenarbeit verläuft absolut reibungslos und unkompliziert – und für die Resultate gibt’s durchgehend Lob“, sagt Kunke. Es passe ins Gesamtkonzept des Unternehmens, Künster aus der Region zu unterstützen.

Heyduczek, der aus Heimbach-Weis kommt, hat auch schon für andere Unternehmen in der Region und für private Auftraggeber gearbeitet. Ein besonders großes Werk von ihm ist an einer Hausfront am Bahnhof gegenüber des des Finanzamts zu sehen. Das aktuelle Werk hat das Potenzial zu einer größeren Wirkung: Die Initiative „Stadtbild Deutschland“ setzt sich dafür ein, dass der notwendige Neubau eines Bahnhofsgebäudes sich in der Gestaltung an dem historischen Bau orientiert – das neue Anschauungsmaterial vor Ort könnte bei der Durchsetzung helfen.