Ob Vertreter der PLO, US-Präsident Gerald Ford, ein Scheich und internationale Filmstars. Es ist erstaunlich, wie viele Prominente sich im Goldenen Buch der Stadt Linz verewigt haben.

Linz. Offenbar hat die ganze Welt zur Zeit der Bonner Republik mal kurz in Linz vorbeigeschaut. Das Goldene Buch der Stadt Linz, in dem unsere Zeitung mit Stadtbürgermeister Helmut Muthers blätterte, legt Zeugnis dieser glanzvollen Vergangenheit ab. Das Buch beginnt im Jahr 1969. Bundespräsidenten und Kanzler wie Gustav Heinemann, Carl Carstens, Helmut Kohl oder Gerhard Schröder haben sich darin verewigt.

Aber auch US-Präsident Gerald Ford hat seine Unterschrift 1975 geleistet. Ebenso wie Helmut Schmidt und Ehefrau Loki, aber auch Prinzessin Beatrix mit Ehemann Claus von Amsberg sowie Henry Kissinger, damals US-Außenminister, oder der König von Tonga, Takafehi Tuipelehake, haben ihre Spuren in dem Buch Mitte der 70er-Jahre hinterlassen. Unter die Dichter und Denker sind die meisten bei ihren Einträgen nicht gegangen. Nur eine schwungvolle Unterschrift dokumentiert ihren Besuch in der Bunten Stadt.

i Lilo Pulver auf dem Schoß von Mario Adorf, im Hintergrund Roy Black mit der Linzer Winzerkapelle Archivfoto Stadtarchiv Linz. Stadtarchiv Linz

Anders als Abdallah Frangi, der im November 1996 da war. Frangi war als offizieller Vertreter der Palästinensischen Befreiungsorganisation ( PLO) in Deutschland und kam im Rahmen des Besuchs der Generaldeligierten der PLO auch nach Linz. Er unterschrieb nicht nur, sondern ergänzte sein Autogramm mit einem immer noch aktuellen Wunsch: „Für einen gerechten dauerhaften Frieden zwischen Israel und Palästina“, schrieb er. 2002 war auch Scheich Mohammed Bin Soud Ali Ali in Linz. Er schrieb: „Es ist eine große Ehre, vom Herrn Bürgermeister empfangen zu werden.“

Vielen älteren Linzern ist der Besuch der deutschen und internationalen Filmgrößen der 60er- und 70er-Jahre noch in lebhafter Erinnerung. „So viele Filmlieblinge wie noch nie auf einmal in Linz am Rhein“, titelte unsere Zeitung am 24. Juni 1971 begeistert. Stadtarchivarin Andrea Rönz weiß auch, warum die illustre Gästeschar in Linz vorbeischaute. „Anlass des Besuchs war ein Treffen bekannter Filmschauspieler und Künstler am Tag zuvor in Bonn. Auf Einladung der deutschen Filmförderungsgesellschaft waren sie dort von Bundeskanzler Willy Brandt empfangen worden“, erläutert sie.

i Bekannte Filmgrößen waren zu Besuch in der Bunten Stadt, darunter Curd Jürgens. Archivfoto Stadtarchiv Linz. Sabine Nitsch

Im Rahmenprogramm unternahmen die Stars eine Schifffahrt von Bonn nach Linz. Hunderte Menschen säumten das Rheinufer. „Es wurde geböllert, Schiffssirenen heulten, und die Gendarmerie hatte Mühe, die Menge von den Film- und Fernsehstars fernzuhalten. Die Autogrammjäger hatten es schwer – doch ihre Ausbeute war reichlich“, berichtete unsere Zeitung weiter. Unter den prominenten Gästen befanden sich unter anderem Romy Schneider, Liselotte Pulver, Maximilian Schell, Ruth Maria Kubitschek, Curd Jürgens, Horst Tappert, Mario Adorf, Roy Black und Hans-Jürgen Bäumler. Sie alle wurden im Linzer Rathaus von Bürgermeister Leo Thönnissen begrüßt und trugen sich ins Goldene Buch ein.

Beinahe kurios mutetet der Anlass des Besuches von Toshio Tsukamato, Bürgermeister von Tokio, im November 1979 an. Er besuchte Linz anlässlich einer deutsch-japanischen Kinderbilderausstellung in der Linzer Stadthalle zum Jahr des Kindes. Er hat einen längeren Text – allerdings in japanischen Schriftzeichen – hinterlassen.

i Auch US-Präsident Gerald Ford hat sich im Goldenen Buch verewigt. Sabine Nitsch

Hoch im Kurs stand ein Besuch in Linz auch bei Vertretern vieler Länder Europas, aber auch aus Übersee. Politische Vertreter aus Neuseeland, China, Finnland, Kanada und den USA hinterließen ihre Autogramme im Goldenen Buch. Unterschrieben hat auch Rosalynn Carter, damals First Lady der Vereinigten Staaten, die mit Tochter Amy Linz besuchte. Hannelore Kohl war mit Raissa Gorbatschowa, der Ehefrau von Michail Gorbatschow, dem Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, da, wie das Goldene Buch und ein Foto belegen. Verewigt haben sich auch Außenminister Hans-Dietrich Genscher und Norbert Blüm, der einige Jahre in Linz gelebt hat.

i Helmut Muthers ist erstaunt, wer alles seine Unterschrift im Goldenen Buch hinterlassen hat. Sabine Nitsch

„Es ist einfach unglaublich, wer alles in Linz war. Das kann man sich heute kaum mehr vorstellen“, meint Muthers beim Blick auf die vielen auch international bekannte Namen, die im Goldenen Buch auftauchen. „Linz hat eine wirklich glanzvolle Zeit erlebt.“