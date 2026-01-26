Junges Schlosstheater
Goethes „Faust“: Zeitgemäßer Zugang auf Neuwieder Bühne
Hanna Habersetzer, Marie Höhne, Enes Sahin, Sonja Riesenbichler und Luca Kronast-Reichert (von links) spielen eine Neuinterpretation des "Faust" im Neuwieder Jungen Schlosstheater.
Miguel Ostrowski

Wie lassen sich Theaterklassiker wie Goethes „Faust“ auch einem jüngeren Publikum näherbringen? Regisseur Miguel Abrantes Ostrowski hat mit seinem talentierten Ensemble am Neuwieder Schlosstheater eine Antwort auf diese Frage gefunden.

Obwohl es der Klassiker der deutschen Literatur schlechthin ist, dürften insbesondere viele jüngere Menschen das bekannteste Werk von Johann Wolfgang Goethe nur vom Titel her kennen: Im Tik-Tok-Zeitalter ist „Faust“ nur noch schwer zu vermitteln.

