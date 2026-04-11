Für die verbliebenen Mitarbeiter der Görres-Druckerei in Neuwied war das Ende bereits absehbar. Schon vor Jahren stand das Unternehmen kurz vor der Insolvenz, doch damals gab es eine Lösung. Heute sieht es anders aus: Zum 30. April ist Schluss.
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Zwei Weltkriege, Zeiten von Hyperinflation, Weltwirtschaftskrise und Massenarbeitslosigkeit hat die Görres-Druckerei überstanden. Doch nun steht das 1894 in Koblenz gegründete und später nach Neuwied umgesiedelte Unternehmen vor dem Aus. Am 30. April stellen die letzten Maschinen ihre Produktion ein, teilt der Betriebsrat mit.