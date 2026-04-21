Weiterer Neuwieder Betrieb zu Görres-Druckerei hat Stadt nicht um Hilfe gebeten Viktoria Schneider 21.04.2026, 11:59 Uhr

i Die schwierige Situation in der Branche macht auch vor der Görres-Druckerei mit Sitz in Neuwied nicht Halt. Jörg Niebergall

Ihre Wurzeln hat die Görres-Druckerei zwar in Koblenz, doch die Schließung des Traditionsunternehmens mit Sitz in Neuwied trifft auch Menschen in der Deichstadt. Das sagt die Stadt zum Vorwurf, die Verwaltung hätte den Betrieb im Stich gelassen.

Dass es dem Wirtschaftsstandort Deutschland nicht gut geht, bekommen auch industriell geprägte Städte wie Neuwied zu spüren. Nach der angekündigten Schließung des Verpackungsherstellers Coveris folgt hier die nächste Schlappe: Auch die Görres-Druckerei macht Ende April dicht.







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