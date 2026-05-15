Bürger gestalten für Bürger
Gönnersdorfer Verein feiert seinen 125. Geburtstag
BVG-Vorsitzender Willi Schmitz (links) mit der Urkunde zu 125 Jahre Bürgerverein Gönnersdorf.
BVG-Vorsitzender Willi Schmitz (links) mit der Urkunde zu 125 Jahre Bürgerverein Gönnersdorf.
Jörg Niebergall

Ein gelebtes Miteinander in der Gemeinschaft, dafür steht der Bürgerverein Gönnersdorf seit nunmehr 125 Jahren. Wenn das kein Grund war, gebührend zu feiern?

Lesezeit 2 Minuten
„Wenn man sich mit der Geschichte des Vereins beschäftigt, dann merkt man schnell, dieser Bürgerverein war nie nur irgendein Verein“, so hat Neuwieds Oberbürgermeister Jan Einig seine Grußworte anlässlich der 125-Jahr-Feier des Bürgervereins Gönnersdorf begonnen und ergänzte: „Er war immer Ausdruck eines starken Miteinanders in Gönnersdorf.

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