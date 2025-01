Gleitschirmfliegerin stürzt in Wald bei Roßbach

Eine Gleitschirmfliegerin ist am späten Mittwochnachmittag in einem Waldstück am Ortsausgang von Roßbach in Richtung des Ortsteils Niederbuchenau abgestürzt. Die Pilotin blieb in circa 17 Metern Höhe in einem Baum hängen.

Die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach wurde um 16.48 Uhr alarmiert. Die Gleitschirmfliegerin konnte sich selbstständig nicht aus ihrer misslichen Lage befreien, teilt die Feuerwehr mit. Durch die speziell ausgestatteten Einheiten mit der Seil- und Klettertechnik der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach konnten die Pilotin und der Gleitschirm sicher zu Boden gebracht, die Frau wurde dem Rettungsdienst übergeben.

Durch den eingesetzten Regen- und Schneefall sowie die Einsatzstelle im Hang erschwerte sich die Rettung, teilt die Feuerwehr weiter mit. Aufgrund der Dunkelheit wurde die Einsatzstelle mit der Drehleiter ausgeleuchtet. Im Einsatz waren die Feuerwehreinheiten Roßbach, Hausen und Waldbreitbach mit 30 Einsatzkräften.