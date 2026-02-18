Ausbauarbeiten stocken Glasfaser plus muss in Linz und Rheinbrohl nachbessern Daniel Dresen 18.02.2026, 16:00 Uhr

i Der Glasfaserausbau geht in einigen Gemeinden im Kreis Neuwied nur schleppend voran. (Symbolfoto) Moritz Frankenberg. picture alliance/dpa

Beim Glasfaserausbau im Kreis Neuwied läuft nicht alles nach Plan. Die Verbandsgemeinden Linz, Bad Hönningen, Asbach, Puderbach und Dierdorf geben Auskunft, wie die Ausbauarbeiten vor Ort voranschreiten.

Noch viele Haushalte und Unternehmen an Rhein und Wied warten auf einen Zugang zu schnellem Internet. Doch der Glasfaserausbau schreitet nicht in allen 62 Gemeinden im Kreis Neuwied gleichschnell voran. Die Verbandsgemeinden (VG) Linz, Bad Hönningen, Asbach, Puderbach und Dierdorf geben auf Nachfrage unserer Zeitung einen Überblick, wie der Glasfaserausbau durch die unterschiedlichen Anbieter verläuft.







Artikel teilen

Artikel teilen