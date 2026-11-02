Doku über die Königsblauen Gladbacher Journalist mit Schalke 04 auf Tuchfühlung Jörg Niebergall 02.11.2026, 17:00 Uhr

i „Mythos Schalke – Ein Leben lang“, die Doku begeisterte jetzt auch in Neuwied. Martin Schultheiß

Ganz persönliche Einblicke sind dem Sportjournalisten Martin Schultheiß gelungen, als er dem Schalke-Team für seinen Dokumentationsfilm hautnah folgte. Auf Einladung des Neuwieder Schalke-Fanclubs gab es den Film jetzt im Metropol-Kino zu sehen.

Normalerweise steht der Gladbacher Martin Schultheiß mit seiner Kamera dort, wo die großen Geschichten des Sports geschrieben werden. Ob Champions League, Bundesliga oder internationale Sportereignisse – der gebürtige Neuwieder ist längst in der Welt des Sportjournalismus zu Hause.







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