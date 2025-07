Es war zwar nicht das erste Hofkonzert der Landesmusikakademie in diesem Jahr – für die beginnende Saison hat es aber Akzente gesetzt. Obwohl kurzfristig noch alle verfügbaren Stühle aus der Akademie und den benachbarten Räumen auf den Hof gebracht wurden, fand sich nicht für jeden Gast eine Sitzgelegenheit. Auf dem Hof und auch hinter den Zäunen drängten sich viele weitere Menschen, die das gekonnte Gitarrenspiel von Andreas Schulz, Guido Pyka und Jens Filser hören wollten.

Weitere Glanzlichter angekündigt

In der Ankündigung hatte die stellvertretende Akademieleiterin Angelika Hollmann nicht zu viel versprochen: „Die Künstler zeigen nicht nur ihr virtuoses Können auf hochwertigen Akustikgitarren, sondern begeistern auch mit ausdrucksstarkem Gesang“, hieß es da. Mit Klassikern von den Beatles, Neil Young und Jimi Hendrix sorgten die drei für beste Stimmung. Pykas humorvolle Moderation, bei der er das Publikum immer wieder einbezog, trug dazu noch positiv bei.

Die Messlatte liegt damit hoch – aber die Konzertsaison der Akademie in Engers hat gerade erst begonnen. Und in den kommenden Wochen warten noch einige weitere Glanzlichter auf Musikfreunde.

Jam-Session am 20. August

Die New Music Academy, die auch für das aktuelle Konzert verantwortlich war, wird im Rahmen des E-Gitarrenkurses am Mittwoch, 20. August, eine Jam-Session und am Tag darauf ein Konzert der Teilnehmenden auf der Bühne vor dem Schloss durchführen. Am Freitag, 22. August, ist dort dann die Formation Bluestacks zu sehen und zu hören, die sich in der Tradition der großen Bluestrios der 60er- und 70er-Jahre stellt.

Schon an diesem Freitag, 18. Juli, findet im Gartensaal des Schlosses das Dozentenkonzert Klavierimprovisation statt. Und auch die Klassik kommt nicht zu kurz: Los geht’s hier am Sonntag, 20. Juli, um 17 Uhr im Studio Felix Mendelssohn im Dachgeschoss der Akademie mit „Lied, Oper, Oratorium“.

i Begeisterten die vielen Gäste auf dem Hof der Landesmusikakademie: Die drei Dozenten der New Music Academy an akustischen Gitarren und Bass. Rainer Claaßen

Im Rahmen des kammermusikalischen Sommercamps „Musiktage am Rhein“ gibt es eine Reihe hochkarätiger Konzerte an historisch bedeutsamen Orten wie Schloss Engers, Burg Namedy, der Gießhalle der Sayner Hütte, Schloss Arenfels und dem Görreshaus in Koblenz. Dozenten und Kursteilnehmende musizieren zusammen mit dem Ensemble Mainzer Virtuosi und internationalen Gästen.

Nach dem Eröffnungskonzert am Dienstag, 22. Juli, in der Sayner Hütte geht es von Donnerstag, 24. Juli, bis Samstag, 2. August, mit täglichen Abendkonzerten weiter. Auch für diese Konzerte wird kein Eintrittsgeld erwartet, am Ausgang gibt es aber die Möglichkeit, für die Künstler zu spenden. Ergänzend spielen Nachwuchstalente vom 24. Juli bis zum 2. August täglich ab 12 Uhr im Gartensaal des Engerser Schlosses.

Und am Donnerstag, 14. August, gibt es in der Aula des Heinrich-Hauses einen gemeinsamen Auftritt von Landesjugendorchester und Landesjugendchor. Anlass für die Aufführung, in deren Mittelpunkt Mendelssohns Lobgesang steht, ist das 80-jährige Jubiläum des Kriegsendes.

Weitere Informationen zu den einzelnen Konzerten finden sich auf der Internetseite der Landesmusikakademie.